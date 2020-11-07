Конструкторы представили макет украинского ударного беспилотника "Сокол-300"

Сейчас для "Сокола" уже отработано около 85% составляющих.

Конструкторское бюро "Луч" 6 ноября представило макет разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Сокол-300". Комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника, сообщает АрміяInform.

Фото: Арміяінформ

Фото: Арміяінформ

Фото: Арміяінформ

Мероприятие состоялось в одном из производственных цехов ГП "Жулянский машиностроительный завод «ВИЗАР»", входящем в состав ГК "Укроборонпром". Кстати, этот БПЛА планировалось представить широкой публике на международной выставке "Оружие и безопасность-2020", но из-за пандемии COVID-19 выставку перенесли на следующий год.

По словам генерального конструктора - генерального директора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч»" Олега Коростелева, полезная нагрузка, которую может нести украинский БПЛА, составляет 300 кг. Это эквивалент четырех противотанковых ракет типа "Барьер", которые разработали и изготавливают на предприятии.

В настоящее время для этого беспилотного летательного аппарата уже отработано около 85% составляющих. В частности оптико-электронную станцию наведения и системы подвески вооружения, которые уже разработали и изготавливают для вертолетов. Кроме того, различные системы контроля полета, инерционная система, система питания двигателя и другие уже отработаны на крылатой ракете Р-360 ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун".

По словам Коростелева, стоимость опытно-конструкторских работ оценивается в 150 млн грн, а стоимость самого БПЛА составляет около 50 млн грн.

Максимальная взлетная масса "Сокола" составляет 1130 кг, максимальная скорость - 210 км/ч, продолжительность полета - 26 часов, а его максимальная дальность - 3300 км. Беспилотник вооружен четырьмя крылатыми управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км.

"При условии финансирования работ по проектированию и изготовлению БПЛА «Сокол» КБ «Луч» способно в течение 9-12 месяцев полностью завершить эту работу и передать «Сокол» на государственные испытания", - говорится в сообщении.

Напомним, первый украинский военный квадрокоптер "Берегиня" в "Укроборонпроме" представили в январе 2020-го.