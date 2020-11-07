Троллейбусы двух столичных маршрутов будут изменены в ночь на 7 ноября

С 00:10 субботы, 7 ноября, будет закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 30, 31 по просп. Бандеры в Киеве в связи с капитальным ремонтом. Как запланировано, троллейбусы возобновят движение по своим маршрутам с 6:00 7 ноября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс” (*).

“С 00:10 до 06:00 движение троллейбусов по просп. Степана Бандеры (на участке от Оболонского просп. до просп. Героев Сталинграда) будет закрыто”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что на указанный период движение маршрутов будет организовано:

Маршрут № 30 на участках от ул. Кадетский Гай до ст.м. “Почайна” и от ул. Милославской до ст. м. “Минская”;

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту состоятся:

от ул. Милославской: 23:05, 23:30;

от ул. Кадетский Гай: 23:10, 23:25;

от ст. м. “Почайна” в направлении ул. Милославской: 23:52, 00:07.

Маршрут № 31: от ул. Милославской до ст. м. “Минская”;

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту состоятся:

от ул. Милославской: 22:58, 23:15;от ж/д ст. “Зенит”: 23:36, 23:55.

Маршруты заездов и выездов троллейбусов №№ 29, 30, 31, 37, 37А, 50, 50К в Куреневское депо и из Куреневского депо будут изменены.

Напомним, из-за ярмарок на выходных, 7 и 8 ноября, изменятся маршруты ряда троллейбусов и автобусов. 7 ноября будут изменены маршруты автобусов №№ 39,61,98 и троллейбусов №№ 34. 8 ноября будет изменен маршрут автобусов № 31.

Отметим, КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, которым с 6 февраля 2020 года руководит экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев.

* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)