В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минировании

Станцию и пересадку закрыли на вход и выход.

Станцию киевского метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Поезда проходят без остановки.

Информацию подтвердила пресс-служба метрополитена.

Напомним, 3 ноября из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Крещатик".

Утром того же дня поступило сообщение о заминировании ТРЦ "Глобус", который расположен на Майдане Независимости.