2020-11-06
В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минировании
Станцию и пересадку закрыли на вход и выход.
Станцию киевского метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Поезда проходят без остановки.
Информацию подтвердила пресс-служба метрополитена.
Напомним, 3 ноября из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Крещатик".
Утром того же дня поступило сообщение о заминировании ТРЦ "Глобус", который расположен на Майдане Независимости.