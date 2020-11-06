Под Кагарлыком на Киевщине до конца года закрыли на ремонт путепровод (схема объезда)

Под Кагарлыком на Киевщине до конца года закрыли на ремонт путепровод (схема объезда)

Начат ремонт путепровода через железную дорогу при въезде в Кагарлык. В связи с этим ориентировочно до конца текущего года путепровод будет закрыт для движения автотранспорта. Водителям придется объезжать зону ремонта.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Кагарлыкской райгосадминистрации (РГА) на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, на автомобильной дороге Н-02 / М-06 / – Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка на ремонт закрыт путепровод. Путепровод расположен на км 451 + 555 вблизи Кагарлыка. Протяженность путепровода 1961 года постройки составляет 34,7 м.

Согласно сообщению, объезд будет осуществляться:

по улицам Каштановая и Героев Крут города Кагарлык;через села Гороховатка, Ивановка, Мировка и Шпендовка.

Об изменениях в организации дорожного движения на указанном участке будут сообщать временные дорожные знаки и разметка с указанием оптимального маршрута объезда.

Отмечается, что райгосадминистрацией изучался вопрос возможности установления графика проезда утром и вечером для автотранспорта жителей района, но в связи с капитальным ремонтом путепровода данный вариант оказался невозможен.

Также пресс-служба Кагарлыкской РГА опубликовала график движения маршрутных автобусов, измененный в связи с ремонтом путепровода:

Участок 1 мая – Кагарлык: отправка в 820, 920, 1450, 1550.АС “Кагарлык” – участок 1 мая (через ул. Парковая с остановкой у Пенсионного фонда): отправка с автостанции в 1010, 1300, 1620, 1710.

Отмечается, что маршрутное такси Кагарлыкская городская библиотека – ул. Полтавская (время отправки 6:20; 7:15; 8:00; 9:20; 10:40; 12:10; 15:40; 17:05) и ул. Полтавская – Кагарлыкская городская библиотека (время отправки 6:30; 7:25; 8:10; 9:30; 10:50; 12:20; 15:50; 17:15) будет курсировать с заездом к остановке у РайДУ (перед мостом), чтобы забрать или высадить пассажиров из микрорайона Кагарлык-2.

Напомним, коммунальная корпорация “Киевавтодор” продолжает ремонт столичного проспекта Бандеры. До 20 ноября на проспекте будут частично ограничивать движение транспорта.

Фото: Google Maps


Игорь Бровко, КиевВласть

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