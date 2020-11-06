Под Кагарлыком на Киевщине до конца года закрыли на ремонт путепровод (схема объезда)

Начат ремонт путепровода через железную дорогу при въезде в Кагарлык. В связи с этим ориентировочно до конца текущего года путепровод будет закрыт для движения автотранспорта. Водителям придется объезжать зону ремонта.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Кагарлыкской райгосадминистрации (РГА) на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, на автомобильной дороге Н-02 / М-06 / – Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка на ремонт закрыт путепровод. Путепровод расположен на км 451 + 555 вблизи Кагарлыка. Протяженность путепровода 1961 года постройки составляет 34,7 м.

Согласно сообщению, объезд будет осуществляться:

по улицам Каштановая и Героев Крут города Кагарлык;через села Гороховатка, Ивановка, Мировка и Шпендовка.

Об изменениях в организации дорожного движения на указанном участке будут сообщать временные дорожные знаки и разметка с указанием оптимального маршрута объезда.

Отмечается, что райгосадминистрацией изучался вопрос возможности установления графика проезда утром и вечером для автотранспорта жителей района, но в связи с капитальным ремонтом путепровода данный вариант оказался невозможен.

Также пресс-служба Кагарлыкской РГА опубликовала график движения маршрутных автобусов, измененный в связи с ремонтом путепровода:

Участок 1 мая – Кагарлык: отправка в 820, 920, 1450, 1550.АС “Кагарлык” – участок 1 мая (через ул. Парковая с остановкой у Пенсионного фонда): отправка с автостанции в 1010, 1300, 1620, 1710.

Отмечается, что маршрутное такси Кагарлыкская городская библиотека – ул. Полтавская (время отправки 6:20; 7:15; 8:00; 9:20; 10:40; 12:10; 15:40; 17:05) и ул. Полтавская – Кагарлыкская городская библиотека (время отправки 6:30; 7:25; 8:10; 9:30; 10:50; 12:20; 15:50; 17:15) будет курсировать с заездом к остановке у РайДУ (перед мостом), чтобы забрать или высадить пассажиров из микрорайона Кагарлык-2.

Напомним, коммунальная корпорация “Киевавтодор” продолжает ремонт столичного проспекта Бандеры. До 20 ноября на проспекте будут частично ограничивать движение транспорта.