Запорожский электровозоремонтный завод отремонтирует 32 локомотива

Запорожский электровозоремонтный завод отремонтирует 32 локомотива

Производственным планом Запорожского электровозоремонтного завода (ЗЭРЗ) по капитальным ремонтам тягового подвижного состава до конца 2020 года планируется ремонт 32 локомотивов, относительно которых заключены договоры с АО "Укрзализныця".

Как пишет ЦТС, об этом на торжественном мероприятии по случаю Дня железнодорожника сообщил председатель правления ЧАО "ЗЭРЗ" Олег Головащенко.

Он напомнил также, что в октябре завод выполнил капремонт 7 электровозов, и сообщил, что это рекордное за последние три года количество ремонтов в течение одного месяца.

Кроме того, за 10 месяцев 2020 года на предприятии было отремонтировано 140 тяговых двигателей, 138 колесных пар и 316 вспомогательных машин и узлов.

По словам О.Головащенко, проектом плана выполнения капремонтов на 2021 год на ЗЭРЗ предусмотрен ремонт 80 электровозов УЗ. Также планируется ремонт 441 тягового двигателя, 292 колесных пар, 562 вспомогательных машин и узлов.

Напомним, что еще одним заводом в структуре "Укрзализныци", который выполняет ремонты электровозов, является Львовский локомотиворемонтный завод. В начале октября глава АО УЗ Владимир Жмак проинформировал, что у этого завода до конца года есть заказ на капремонт 6 электровозов. Позже появилась информация, что в 2021 году ЛЛРЗ получит заказ на ремонт 35 электровозов.

МинПром по материалам ЦТС

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