Bentley отказывается от производства привычных авто в пользу электромобилей

Bentley отказывается от производства привычных авто в пользу электромобилей

Британский производитель автомобилей класса "люкс" Bentley планирует к 2030 году полностью перейти на производство электромобилей, прекратив выпуск машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания, сообщает издание Guardian.

"В течение десяти лет Bentley превратится из 100-летней компании по производству роскошных автомобилей в новый, экологически безопасный, полностью этичный образец для подражания в мире роскоши", — отметил гендиректор Bentley Эдриан Холлмарк.

Ожидается, что в течение шести лет автопроизводитель прекратит выпуск традиционных автомобилей, сконцентрировавшись на производстве гибридов. К 2025 году будут выпущены первые аккумуляторные электромобили, а к 2030 году будут выпускаться только электромобили.

В июне Bentley сообщала, что сократит около тысячи сотрудников из-за потери прибыли во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. До сокращения в компании работало 4200 человек.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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