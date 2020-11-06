В Украине заметили крутой спорткар Porsche с пикантным номером

Жители Черновцов заметили на улицах своего города крутой немецкий спорткар Porsche 911 с не менее примечательными номерами. В чём выражается их оригинальность – смотрите на изображении ниже.

Видео с участием автомобиля опубликовал Instagram-паблик ukraine_cars.

Владелец 911-го выбрал для своего авто номера с цифрами 0911, которые обрамлены буквами СЕ и КС слева и справа соответственно. Получилось пикантно, да и окружающих заставляет улыбнуться.

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