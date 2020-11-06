5 бюджетных авто, которые очень дорого ремонтировать

Иногда, покупая бюджетный автомобиль, владелец даже не задумывается, что ремонт такой машины уже вскоре обойдется дороже, чем она сама. Эксперты составили список таких б/у автомобилей, ремонт которых сильно «ударит по карману», пишет « Твоя машина ».

Nissan Versa (2007 — 2009)

Чаще всего владельцы жалуются на трудности с ускорением, перегрев и внезапное отключение. Еще среди недостатков поломки передних пружин, которые могут пробить шину и каталитические нейтрализаторы, которые изнашиваются преждевременно.

Volkswagen Jetta/Golf (2002 — 2005)

Очень популярный автомобиль, но основной недостаток, что немецкие автомобили очень дорого ремонтировать.

Среди самых популярных поломок: неисправные водяные насосы, ломаются крепления двигателя, распределительные валы изнашиваются, ремни ГРМ, которые тянут и прыгают.

Chevrolet Cobalt (2005 — 2007)

В этом автомобиле проблемная система гидроусилителя руля, ремонт которой будет стоить больших денег.

Еще среди неисправностей топливные насосы, не слишком удачные коробки передач, утечки масла и т.д.

Jeep Compass (2007-2010)

Автомобиль имеет множество недостатков, проблемы с подвеской, которые угрожают безопасности автомобиля, коробка, которая не выдерживает больших пробегов, и т.д.

Nissan Altima (2003 — 2006)

Со временем в автомобиле распадается каталитический нейтрализатор и сыплется на двигатель.