В Раде не хотят увеличивать разрешенную скорость движения авто

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не одобрил законопроект №3744, который предусматривает увеличение в Украине разрешенной скорости движения на международных и национальных дорогах.

Авторы законопроекта предлагали увеличить лимит, с которого начинают действовать штраф за превышение скорости, с 20 км/ч до 30 км/ч на международных и национальных дорогах, которые имеют по одной полосе для движения в каждую сторону.

Также предлагалось увеличить до 40 км/ч лимит на международных и национальных дорогах, которые имеют две полосы движения в одном направлении, и до 50 км/ч на международных и национальных дорогах, которые имеют три и больше полос движения в одном направлении.

Предполагалось, что принятие этого законопроекта позволит водителям быстрей преодолевать большие расстояния и меньше уставать.

Первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук раскритиковал законопроект, считая, что увеличивать скорость – плохая идея, которая приведет к росту количества ДТП.