В Сети показали Skoda Superb нового поколения

В 2023 году в продаже появится Skoda Superb нового, четвертого, поколения. Благодаря немецкому журналу AUTO BILD мы уже сейчас можем представить, как будет выглядеть эта новинка.

Новая Skoda Superb получит более привлекательный дизайн с новой решеткой радиатора, более узкими фарами и увеличенным нижним воздухозаборником. В целом её дизайн будет сделан в том же направлении, что и дизайн электрического кроссовера Enyaq. Тем не менее, это будет по-прежнему узнаваемый Superb.

В салоне ожидайте новую информационно-развлекательную систему, большой дисплей центральной панели и, возможно, проекционный дисплей с дополненной реальностью.

У нового Superb будет версия с полноценной гибридной силовой установкой, как и у модели текущего поколения. Однако, по слухам, у такого гибрида увеличится запас хода. На электротяге он сможет проехать около 100 км. Покупателям также предложат версии с бензиновыми и дизельными двигателями.

В Украине сейчас Skoda Superb в базовой комплектации с 2,0 TSI 190 к.с. 7DSG стоит от 960 359 гривен.