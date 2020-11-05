Мининфраструктуры заставит стивидоров взвешивать фуры в портах

Мининфраструктуры заставит стивидоров взвешивать фуры в портах

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало для обсуждения проект приказа "О внесении изменения в Правила предоставления услуг в морских портах Украины". Согласно ему, стивидорные компании должны сообщать "Укртрансбезопасность" о результатах взвешивания грузовиков в портах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

По его словам, это позволит уберечь украинские дороги от разрушения перегруженными фурами, особенно на подъезде к портам, и создать равные условия для всех участников рынка.

"Полная автоматизация всех процессов и минимизация человеческого фактора остается для нас главным приоритетом в реформировании "Укртрансбезопасности". Мы продолжаем работать над внедрением единой системы контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения Weigh Control System. Система должна функционировать на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля "Укртрансбезопасности", и мы хотим присоединить к этой системе и частных стивидоров, ведь это позволит защитить наши дороги от разрушения грузовиками, особенно на подъезде к портам, и создать равные условия для всех участников рынка. Чтобы все стивидоры работали честно и не пускали перегрузки", - пояснил глава министерства.

Согласно обнародованному проекту приказа, если при загрузке фур в портах для вывоза груза за его пределы портовый оператор/оператор терминала предоставляет услуги по взвешиванию и осуществляет определение весовых параметров, то он обязан информировать "Укртрансбезопасность" в режиме реального времени о весовых параметрах такого транспортного средства, его марке и номерном знаке, а также прицепе, при наличии.

Приказ уже учитывает предложения Ассоциации стивидорных компаний Одесского морского порта, Ассоциации контейнерных линий Украины и Европейской бизнес-ассоциации.

Все желающие могут присоединиться к обсуждению и предоставить свои предложения в письменном виде до 3 декабря включительно.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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