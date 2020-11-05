В Киеве произошла стычка между правоохранителями и "евробляхерами", перекрывшими движение

В Киеве митингующие "Авто Евро Сила" снова перекрыли движение с требованием к властям страны принять законопроект №3704 о доступном растаможивании автомобилей на еврономерах.

Между ними и правоохранителями произошла стычка. Видео опубликовано на канале " Киев Оперативный".

В комментарии LB.ua в полиции Киева сообщили, что правоохранители конфисковали шины протестующих, с помощью которых те перекрывали движение.

На данный момент задержанных нет.

Напомним, что вчера владельцы автомобилей на европейских номерах заблокировали движение в правительственном квартале столицы. Активисты перекрыли движение на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичной. Двое из них задержаны.

Глава правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская сообщила, что блокировщики не пропустили даже "скорую".