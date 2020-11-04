Полиция задержала двух участников акции протеста за перекрытие движения в центре Киева (видео)

Сегодня, 4 ноября, сотрудники полиции Киева задержали двух участников акции протеста. Активисты перекрыли движение на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичной. Им грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

О этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции в Киеве .

“Правоохранители призвали участников акции прекратить правонарушение, во время которого один из водителей совершил маневр, пытаясь объехать кордон полицейских и выехал на тротуар”, – сказано в сообщении.

За совершение противоправных действий задержан водитель и пассажир автомобиля.

По данному факту отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса.

Отмечается, что за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Пресс-служба напомнила, что ранее было анонсировано проведение в центре Киева бессрочной акции.

По информации " Киев Оперативный" акцию в правительственном квартале 4 ноября проводят “евробляхеры”.

“Митингующие (владельцы авто на европейской регистрации) перекрыли движение по Грушевского, блокируя в том числе и пешеходные переходы”, – сказано в сообщении.

Напомним, 3 ноября в Киеве из-за акций протеста было заблокировано движение по улице Грушевского. “Евробляхеры” проводят масштабную акцию в правительственном квартале. Кроме того, возле Верховной Рады проходит митинг SaveФОП. Полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии усилила меры безопасности.

Фото: скриншот видео