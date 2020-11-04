Полиция задержала двух участников акции протеста за перекрытие движения в центре Киева (видео)

Полиция задержала двух участников акции протеста за перекрытие движения в центре Киева (видео)

Сегодня, 4 ноября, сотрудники полиции Киева задержали двух участников акции протеста. Активисты перекрыли движение на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичной. Им грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

О этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции в Киеве.

“Правоохранители призвали участников акции прекратить правонарушение, во время которого один из водителей совершил маневр, пытаясь объехать кордон полицейских и выехал на тротуар”, – сказано в сообщении.

За совершение противоправных действий задержан водитель и пассажир автомобиля.

По данному факту отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса. 

Отмечается, что за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Пресс-служба напомнила, что ранее было анонсировано проведение в центре Киева бессрочной акции.

По информации "Киев Оперативный" акцию в правительственном квартале 4 ноября проводят “евробляхеры”.

“Митингующие (владельцы авто на европейской регистрации) перекрыли движение по Грушевского, блокируя в том числе и пешеходные переходы”, – сказано в сообщении.

Напомним, 3 ноября в Киеве из-за акций протеста было заблокировано движение по улице Грушевского. “Евробляхеры” проводят масштабную акцию в правительственном квартале. Кроме того, возле Верховной Рады проходит митинг SaveФОП. Полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии усилила меры безопасности.

Фото: скриншот видео


Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьейВ ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьей
В Киеве иномарка въехала в толпу людей: есть погибшие и раненыеВ Киеве иномарка въехала в толпу людей: есть погибшие и раненые
В Киеве строительный кран упал на автомобиль
Киевлянин сдал полиции сына, который украл колесаКиевлянин сдал полиции сына, который украл колеса
Первый штраф — 8500 гривен. Полиции разрешили штрафовать «евробляхи» на месте остановкиПервый штраф — 8500 гривен. Полиции разрешили штрафовать «евробляхи» на месте остановки
Блок рекламы


Похожие новости
Возле Киева замечен крутой автокортеж стоимостью свыше $1 000 000
В октябре “герои парковки” пополнили бюджет Киева более чем на 2,1 млн гривенВ октябре “герои парковки” пополнили бюджет Киева более чем на 2,1 млн гривен
Полиция задержала подозреваемого в поджоге машин на столичном Печерске (фото)Полиция задержала подозреваемого в поджоге машин на столичном Печерске (фото)
За неделю на дорогах Киева зарегистрировали 763 ДТП (инфографика)За неделю на дорогах Киева зарегистрировали 763 ДТП (инфографика)
На семи улицах Киева скорость ограничена до 50 км/чНа семи улицах Киева скорость ограничена до 50 км/ч
Виновнику смертельного ДТП в центре Киева сообщили о подозренииВиновнику смертельного ДТП в центре Киева сообщили о подозрении
Полиция задержала виновника смертельного ДТП в центре КиеваПолиция задержала виновника смертельного ДТП в центре Киева
В аэропорту “Борисполь” полиция остановила водителя, степень опьянения которого превышала допустимую норму в 30 раз (фото)В аэропорту “Борисполь” полиция остановила водителя, степень опьянения которого превышала допустимую норму в 30 раз (фото)
Полиция задержала водителя автобуса, совершившего смертельное ДТП накануне в КиевеПолиция задержала водителя автобуса, совершившего смертельное ДТП накануне в Киеве
В Соломенском районе автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе (видео)В Соломенском районе автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости