Весенний локдаун и остановка регулярных рейсов стоили МАУ $60 миллионов

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) отметили, что за три месяца весеннего локдауна и полной остановки регулярных рейсов компания понесла убытки в размере около $60 млн. Об этом авиакомпания сообщила агентству «Интерфакс-Украина».

Весенний локдаун и остановка регулярных рейсов стоили МАУ $60 миллионов
Фото: unn.com.ua

Как выстояла

Стабильность работы авиакомпании после частичного перезапуска полетов летом была обеспечена экстренными антикризисными мерами по оптимизации затрат и ресурсов (сокращение финансовых затрат, штата сотрудников, флота воздушных судов).

«Фактически не получив поддержки со стороны государства в критический момент, в отличие от европейских перевозчиков, МАУ вышла из ситуации своими силами. Соответственно, на случай повторения локдауна у авиакомпании сформировано понимание необходимых антикризисных действий, однако значительную роль в преодолении трудностей также будет играть соответствующая позиция государства», – добавили в МАУ.

Как выйдет из кризиса

МАУ разработала план антикризисных действий на случай строгого карантина в Украине, однако предостерегает о последствиях подобного локдауна.

«Для наглядности – одно рабочее место в авиации генерирует пять в смежных областях, а это значит, что очередная стагнация авиарынка нанесет тяжелейший удар как по авиакомпании, так и игрокам других отраслей экономики страны», – заявили в компании.

«С учетом перечисленных последствий первого локдауна бизнес как в Украине, так и во всем мире надеется на то, что повторения ситуации не будет. Результаты полной остановки работы гражданской авиации и пассажирских перелетов чреваты большими социальными и экономическими обострениями, критическими для благосостояния любой страны», – подытожили в МАУ.

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