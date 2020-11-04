Киев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспорте

Киев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспорте

Киев решил усилить контроль мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в частности, в метро. Среди прочего, муниципальная охрана станет проверят, как пассажиры в киевском метрополитене соблюдают масочных режим. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не будут впускать” – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Он пояснил, что такие меры, прежде всего, – для безопасности самих пассажиров. Потому что больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.

Как сообщала KV, в Киеве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество новых носителей коронавируса за все время пандемии. Коронавирус выявили у 856 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 17 человек. 

Фото: ЦТС


Сергей Албул, КиевВласть

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