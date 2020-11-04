Киев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспорте
Киев решил усилить контроль мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в частности, в метро. Среди прочего, муниципальная охрана станет проверят, как пассажиры в киевском метрополитене соблюдают масочных режим.
Об этом
“Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не будут впускать” – отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Он пояснил, что такие меры, прежде всего, – для безопасности самих пассажиров. Потому что больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.
Как сообщала
Фото: