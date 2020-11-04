Львовский бронетанковый завод модернизировал около полутора десятков пожарных танков

Это самая крупная партия, которую заказали и получили наши военные за период независимости Украины.

Львовский бронетанковый завод, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", закончил капитальный ремонт и модернизацию около полутора десятков пожарных танков ГПМ-54. Еще более десяти таких машин выездные бригады завода восстановили в местах дислокации войск.

Об этом сообщается на сайте госконцерна.

Отмечается, что это самая крупная партия восстановленных и модернизированных пожарных танков, которую заказали и получили наши военные за период независимости Украины.

"Чтобы начать восстановление этих пожарных машин, которые в основном состояли из советских или роSSийских комплектующих, нам пришлось полностью переделать конструкторскую и технологическую документацию. На основе совместного решения с Министерством обороны Украины мы начали этот длительный и трудоемкий процесс вместе с Конструкторско-технологическим центром вооружения ВСУ еще в 2018 году. Меньше чем за год была доработана технологическая и конструкторская документация для проведения капитального ремонта и модернизации пожарных машин, и запущен процесс производства. А за последние полтора года предприятием восстановлено более 20 пожарных танков", - рассказал директор завода Виктор Андрощук.

Фото: "Укроборонпром"

Чтобы соответствовать требованиям военных и обеспечивать эффективную работу, восстановленные пожарные машины претерпели существенные конструктивные изменения.

"На модернизированных пожарных танках мы установили новое гидравлическое оборудование европейского производства, которое обеспечивает управление лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины; установлено новое бульдозерное оборудование марки ТБС-86 с грейдерным положением; доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для проведения тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и в движении", - пояснил заместитель директора по производству ЛБТЗ Богдан Шандра.

Фото: "Укроборонпром"

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 - это основной пожарный танк на вооружении ВСУ. Эта пожарная машина необходима на складах оружия и боеприпасов для тушения пожаров различных классов сложности, где доступ другой пожарной техники невозможен.

ГПМ-54 создан на базе танка Т-55, содержит цистерну для воды емкостью 9 м3, а также бак для пены емкостью 1,1 м3 и может тушить пожар водой с расстояния 60 метров. Пожарный танк также может расчищать проходы для другой пожарной техники, а бронированный корпус и фильтровентиляционная установка обеспечивают безопасность экипажа.

Фото: "Укроборонпром"

Напомним, в августе "Укроборонпром" завершил выполнение проблемного контракта на 45 БТР.