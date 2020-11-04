Неподалеку от Ровно "скорая", ехавшая к пострадавшим в тройном ДТП, столкнулась с внедорожником

Пострадали девять человек, среди них - двое медиков.

Утром 4 ноября на Ровенщине случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых были травмированы девять человек, среди них - двое медиков.

ДТП произошли на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" с разницей в полтора часа. В селе Забороль столкнулись три авто, а недалеко от дороги с круговым движением - внедорожник и "скорая", информирует пресс-служба областной полиции.

"В 09:30 сегодня, четвертого ноября, в селе Забороль Ровенского района водитель автомобиля Renault не учел дорожную обстановку, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с попутным легковым автомобилем Mercedes-Benz. От удара последний выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с внедорожником Mercedes-Benz ML 350", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, четверо из которых после обследования были госпитализированы в больницу: водитель легкового автомобиля Mercedes, а также жена, сын водителя внедорожника и еще одна пассажирка этого же авто. По предварительной информации, угрозы их жизни нет.

Около 11:00 карета "скорой" ехала оказывать помощь пострадавшим в результате тройного ДТП. Из-за большой пробки автомобиль выехал на встречную полосу движения с включенной сиреной и проблесковым маячком, где допустил столкновение с внедорожником BMW.

От удара "скорая" перевернулась, а двое медиков получили травмы. Их обоих, а также водителя BMW, доставили в больницу, где их пока обследуют врачи, информируют в полиции.

Первую помощь двум травмированным фельдшерам оказали спасатели, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"В 10:55 сотрудники оперативно-координационный центра Главного управления ГСЧС в области возвращались с места тройного ДТП, случившегося вблизи села Александрия Ровенского района, как вдруг увидели на дороге перевернутый автомобиль скорой медицинской помощи. Спасатели немедленно оказали первую доврачебную помощь двум травмированным фельдшерам, отключили клеммы аккумулятора поврежденного автомобиля, а также помогли перенести пострадавших медиков к автомобилю другой "скорой", прибывшей на вызов", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователем Ровенского районного отделения полиции начаты досудебные расследования по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства обоих ДТП устанавливаются.

Напомним, в июле в Ужгороде BMW протаранил "скорую", три человека были госпитализированы.

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