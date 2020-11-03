Киевлянин сдал полиции сына, который украл колеса

В Киеве отец сообщил в полицию о том, что его сын, возможно, причастен к краже автомобильных колес. Об этом проинформировала пресс-служба столичной патрульной полиции.

Житель Шевченковского района, вернувшись домой, обнаружил колеса от автомобиля Kia. Он спросил у своего сына, откуда они взялись. Внятно ответить на этот вопрос сын не сумел. Его новые знакомые тоже сказали что-то неубедительное. Дело дошло до ссоры. В результате отец сообщил о предполагаемой краже в полицию.

На место происшествия немедленно отправили патрульных полицейских. В квартире они обнаружили не только колеса, но и инструменты. Потом стало известно, что в полицию поступило заявление о краже колес с автомобиля Kia…

Сына отца-заявителя и его двух знакомых патрульные полицейские задержали, после чего вызвали следственно-оперативную группу.

По данному факту открыто уголовное производство. Следствие продолжается. Выясняются все обстоятельства происшедшего.