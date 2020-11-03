В октябре “герои парковки” пополнили бюджет Киева более чем на 2,1 млн гривен

В октябре “герои парковки” пополнили бюджет Киева на 2 127 746 млн гривен. За месяц инспекция по парковке вынесла 7 877 постановлений за нарушение правил остановки, стоянки и парковки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Чаще всего водители-нарушители оставляют автомобили на пешеходных переходах, велополосах, в полосах общественного транспорта, на выездах с прилегающих территорий, перекрестках и остановках общественного транспорта.

Столичные власть призвали водителей парковать свои авто только на специально отведенных для этого площадках. Их перечень и карту можно найти по ссылке .

Как сообщала KV , при строительстве торгового заведения на ул. Святошинской, 4Г частная компания Ресурс Холдинг” вышла за пределы участка, забрав часть тротуара под парковочные карманы. В результате для пешеходов местами осталось вместо 3 метров менее полуметра. Предписание полиции компания проигнорировала и продолжила строительные работы.

Ранее спасатели Киевщины призвали автовладельцев не бросать свои машины в не предназначенных для парковок местах и не блокировать проезды для пожарной техники возле многоэтажек. Стихийно припаркованный автомобиль может стать причиной гибели людей.

Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА