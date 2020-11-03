В Киеве построят новую ветку метро от Троещины до Окружной дороги

В КГГА поделились «наполеоновскими» планами: вскоре в столице Украины приступят к возведению дополнительной линии метро от Троещины до Окружной в Киеве . Через сколько лет киевляне и гости столицы смогут прокатиться с ветерком и увидеть новенькие 22 станции?

Подольско-Вигуровская линия метрополитена (ПВЛ) в Киеве соединит Троещину и Окружную дорогу, общая протяженность данной ветки метро составит 31 километр. Об этом сообщается в аккаунет генерального плана города в Facebook.

Что касается сроков, то очень быстрой сдачи объектов в эксплуатацию ждать не стоит, в ближайшие пять-семь лет планируют построить первых пять станций ПВЛ: Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская, Глубочицкая.

Ближе к 2040-му году построят еще 12 станций, что составит около 13,8 километров линии метрополитена. Новые станции - Цветаевой, Закревского, Лифаря, Драйзера, Маяковского, Бульвар Перова, Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь. Таким образом, через двадцать лет ветка ПВЛ будет насчитывать 17 станций, общая протяженность - 21 километров.

А еще через тридцать лет, т. е. к 2070-му году эта ветка «вырастет» еще на 10 километров, добавится пять станций: Чоколовская, Аэропорт, Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото на левом берегу.