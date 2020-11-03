В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за сообщения о минировании

Станцию и пересадку закрыт на вход и выход.

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Крещатик".

Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".

"Станция «Крещатик» и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.