В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за сообщения о минировании

Станцию и пересадку закрыт на вход и выход.

В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за сообщения о минировании
Фото: tov-tob.livejournal.com

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Крещатик".

Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".

"Станция «Крещатик» и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа в Киеве сообщили о минировании двух станций метро, аэропорта, мостов, ТЦ и сети магазинов.

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