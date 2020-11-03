2020-11-03
В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за сообщения о минировании
Станцию и пересадку закрыт на вход и выход.
Фото: tov-tob.livejournal.com
В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Крещатик".
Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".
"Станция «Крещатик» и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 августа в Киеве сообщили о минировании двух станций метро, аэропорта, мостов, ТЦ и сети магазинов.