В Киеве самосвал с соей опрокинулся и засыпал проезжую часть (обновлено)

Во вторник, 3 ноября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого затруднено движение в сторону по ул. Шевченко с Окружной.

"На съезде перевернулся самосвал с песком и засыпал проезжую часть. Информация о пострадавших неизвестна. Движение очень затруднено", - информирует паблик dtp.kiev.ua.

Обновление. В управлении ГСЧС Киева сообщили, что столичные спасатели предотвратили возможное возгорание из-за утечки топлива, происшедшей в результате ДТП. По предварительной информации спасателей, грузовик перевозил сою.

"3 ноября в 11:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Минского пр-та и Кольцевой дороги, в Оболонском районе столицы. К месту вызова немедленно были направлены спасатели 7-Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить возможное воспламенение, спасатели провели работы по смыванию топлива с проезжей части дороги и отключили аккумуляторную батарею от грузовика.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv