В Киеве самосвал с соей опрокинулся и засыпал проезжую часть (обновлено)
Спасатели предотвратили возможное возгорание из-за утечки топлива.
Во вторник, 3 ноября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого затруднено движение в сторону по ул. Шевченко с Окружной.
"На съезде перевернулся самосвал с песком и засыпал проезжую часть. Информация о пострадавших неизвестна. Движение очень затруднено", - информирует паблик dtp.kiev.ua.
Обновление. В управлении ГСЧС Киева сообщили, что столичные спасатели предотвратили возможное возгорание из-за утечки топлива, происшедшей в результате ДТП. По предварительной информации спасателей, грузовик перевозил сою.
"3 ноября в 11:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Минского пр-та и Кольцевой дороги, в Оболонском районе столицы. К месту вызова немедленно были направлены спасатели 7-Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.
Чтобы предотвратить возможное воспламенение, спасатели провели работы по смыванию топлива с проезжей части дороги и отключили аккумуляторную батарею от грузовика.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, в субботу, 31 октября, в Киеве на стройке на улице Александра Мишуги в микрорайоне Позняки упал кран. Проезжая часть была залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу.