Полиция задержала подозреваемого в поджоге машин на столичном Печерске (фото)

Столичные полицейские задержали 27-летнего киевлянина, который подозревается поджоге в течение часа трех автомобилей на улицах Марии Примаченко, Михаила Бойчука и Неманской в Печерске. За содеянное поджигателю-рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook ГУ Нацполиции в Киеве .

Сообщается, что в дежурную часть Печерского управления полиции стали поступать сообщения о возгорании автомобилей. Правоохранители провели осмотр мест событий и установили, что все три возгорания автомобилей произошли путем поджога.

“Уже через несколько часов оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался киевлянин 1993 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений”, – сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса , правоохранители выясняют мотивы поступка правонарушителя.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса.

“Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста”, – сказано в сообщении.

Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, утром 3 августа с.г. на Крещатике правоохранители задержали мужчину, который поджег шины на автомобиле. По факту поджога автомобиля в центре столицы следователи начали уголовное производство.

Фото: Нацполиции в Киеве