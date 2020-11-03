Поезд Киев-Покровск решили продлить до Авдеевки

Поезд Киев-Покровск решили продлить до Авдеевки

Министерство инфраструктуры, “Укрзализныця” и командование ООС приняли решение обеспечить транспортное сообщение между Киевом и Авдеевкой в Донецкой области. Для этого “Укрзализныця” продлит поезд Киев-Покровск до Авдеевки.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице народного депутата Мусы Магомедова (внефракционный) в соцсети Фейсбук.

“УЗ продлевает поезд Киев-Покровск до Авдеевки, несмотря на то, что это убыточно, но это про людей, а не про прибыль, за что им отдельная благодарность”, – написал народный депутат.

Он уточнил, что командование ООС одобрило эти меры.

Напомним, по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций “Укрзализныця” со 2 ноября прекратила продажу билетов из отдельных железнодорожных станций. Также изменены маршруты следования нескольких поездов.

Фото: РБК Украина


Александр Кравченко, КиевВласть

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