В Анталии перевернулся экскурсионный катер, есть погибший

На борту находилось 30 человек.

Фото: twitter.com/duyundiye

Во вторник, 3 ноября, у побережья Алании, популярного курортного городка на юге турецкой провинции Анталия, перевернулся катер, перевозивший туристов.

В результате инцидента погиб один человек. Некоторым пассажирам, находившихся на борту, удалось самостоятельно доплыть к берегу, который находился в 100 метрах, пишет dailysabah.com.

Всего на борту находилось около 30 пассажиров.

В районе катастрофы проводится спасательная операция.

Напомним, в мае прошлого года в столице Венгрии на реке Дунай перевернулся и затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 человека. По меньшей мере семь человек погибли.