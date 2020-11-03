В Анталии перевернулся экскурсионный катер, есть погибший

На борту находилось 30 человек.

Фото: twitter.com/duyundiye

Во вторник, 3 ноября, у побережья Алании, популярного курортного городка на юге турецкой провинции Анталия, перевернулся катер, перевозивший туристов.

В результате инцидента погиб один человек. Некоторым пассажирам, находившихся на борту, удалось самостоятельно доплыть к берегу, который находился в 100 метрах, пишет dailysabah.com.

Всего на борту находилось около 30 пассажиров.

В районе катастрофы проводится спасательная операция.

Напомним, в мае прошлого года в столице Венгрии на реке Дунай перевернулся и затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 человека. По меньшей мере семь человек погибли.

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