Владельцы "евроблях" в очередной раз собрались на протест под Радой

Участники акции требуют принятия законопроекта №3704.

Владельцы авто на еврономерах под стенами Верховной Рады собираются на акцию-требование "За доступную растаможку".

Фото: facebook/Авто Евро Сила
Согласно сообщению организаторов акции, протестующие очередной раз требуют принятия законопроекта №3704 о доступном растаможивании автомобилей на еврономерах.

Фото: facebook/Авто Евро Сила
Они утверждают, что основанием для "собрания десятков тысяч людей со всей Украины" стало "отсутствие уступок со стороны власти в вопросе принятия закона о доступном растаможивании, невыполнение обещания со стороны Президента Украины пойти навстречу простым людям и дать возможность им растаможить их автомобили по доступным ценам".

Фото: facebook/Авто Евро Сила

Фото: facebook/Авто Евро Сила

Фото: facebook/Авто Евро Сила

Организаторы акции напоминают, что 30 октября электронная петиция президенту с требованием выполнить обещание и решить вопрос доступного растаможивания и пребывания на территории Украины автомобилей европейской регистрации набрала необходимые 25 тысяч подписей.

"По состоянию на 2 ноября 2020 года вопрос принятия закона о доступном растаможивании и нахождении на таможенной территории Украины автомобилей европейской регистрации не решен. Вместе с тем, на прошлой неделе, а именно 28 октября 2020 года, правительство расширило полномочия полиции в части принятия мер по выявлению случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых введены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом, что автоматически влечет за собой введение на дорогах таможенно-полицейского террора водителей, которые ездят на автомобилях европейской регистрации", - отмечают евробляхеры.

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины. Они предусматривают существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "транзит", которые ранее максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней - 8500 гривен, 20-30 дней - 85 000 гривен, более 30 дней - 170 000 гривен.

То же сделали со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "временного ввоза". Ранее они максимально составляли 17 тысяч гривен, а выросли до 17 тысяч (10-20 дней), 85 тысяч (20-30 дней) и 170 тысяч (более 30 дней).

В декабре 2019-го Рада отложила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.

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