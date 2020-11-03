Land Rover выпустит бюджетный кроссовер

Компания Jaguar Land Rover планирует разработать и выпустить на рынок в 2022 году новый недорогой компактный кроссовер в стиле легендарного внедорожника Land Rover Defender. Об этом проинформировало издание WhatCar?

Land Rover выпустит бюджетный кроссовер

Внешне новый кроссовер Land Rover будет напоминать Defender нового поколения. Но по размерам он будет меньше, что отразится на пространстве салона. Кроме того, у него будет меньше оборудования.

Он получит абсолютно новое название. Вероятно, речь идет про новый суббренд, под которым Land Rover начнет выпускать недорогие модели.

В базовой комплектации новинка получит 1,5-литровый турбированный двигатель и передний привод. Покупателям также предложат версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Что касается цены, то «детский» «Защитник» будет стоить около 25 тысяч фунтов стерлингов. Это гораздо меньше, чем цена стандартного Defender нового поколения (от 43 тысяч фунтов стерлингов). Новинка будет конкурировать с такими кроссоверами, как, например, Audi Q3, BMW X1 и Volvo XC40.


: Максимов Віталій, Тудей

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