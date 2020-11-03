При хорошей погоде на Днепре не будут останавливать навигацию

Министерство инфраструктуры Украины планирует осуществлять навигацию на Днепре на протяжении всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия.



Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры во вторник, в настоящее время проходит капремонт шлюзов. Финансирование данных проектов удалось обеспечить за счет евросредств в размере 232,2 млн грн, которые были получены в начале августа 2020 года.



"После того, как в марте этого года в связи с COVID-19 были приняты новые изменения в госбюджет, к сожалению, капитальные расходы в размере 77,3 млн грн на программу по обеспечению эксплуатационно-безопасного состояния шлюзов на Днепре были сняты. Но мы нашли выход из этой ситуации и при финансовой поддержке наших европейских партнеров продолжаем выполнять эти работы. В наших планах - осуществлять навигацию на Днепре в течение всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.



По данным ведомства, в настоящее время на Киевском шлюзе, в частности, начаты работы по ремонту системы осушения судоходной камеры, производится демонтаж оборудования. Ожидаемый срок выполнения - конец 2020 года.



На Каневском шлюзе завершены работы по замене верхних рабочих ворот, проходят общие строительные работы. Ожидаемый срок выполнения – ноябрь 2020 года. Кроме того, начаты работы по замене комплектно-распределительного устройства и силовых кабельных линий, проводится демонтаж оборудования. Ожидаемый срок выполнения – конец 2020 года.



На Днепродзержинском шлюзе проходят работы по замене нижних рабочих ворот, начато изготовление крупногабаритных элементов. В текущем году ожидается исключительно изготовление конструкций.



На Каховском шлюзе начаты работы по ремонту системы осушения судоходной камеры, производится демонтаж оборудования. Ожидаемый срок выполнения - конец 2020 года. Помимо этого, продолжаются работы по ремонту конструкций судоходной камеры и гидротехнических галерей. После подписания договора будут начаты соответствующие работы. Ожидаемый срок выполнения - конец 2020 года.



Криклий также подчеркнул важность скорейшего принятия закона "О внутреннем водном транспорте", который позволил бы решить все проблемные вопросы, связанные с модернизацией судоходных шлюзов на Днепре и его финансированием.



"Для удержания шлюзов в надлежащем состоянии законопроектом предусматривается создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, из которого будет финансироваться содержание, реконструкция, ремонт, техническое переоснащение и охрана судоходных гидротехнических сооружений", - пояснил министр.