Электрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделе

Электрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделе

Немецкая компания BMW сообщила о планах представить на следующей неделе серийную версию электромобиля BMW iNext, который она ранее назвала своим ответом американскому автопроизводителю Tesla.

Как отметил ресурс Electrek, с момента выпуска своего первого серийного электромобиля BMW i3 немецкий автопроизводитель крайне медленно развивает это направление.

Первый BMW i3 сошёл с конвейера в 2013 году и лишь недавно компания выпустила электрокары Mini Cooper SE и BMW iX3. При этом компании пришлось пойти на значительные компромиссы. Mini Cooper SE был запущен без новейшей технологии электропривода компании, получив силовую установку в наследство от BMW i3S, а BMW iX3 даже не появится на рынке США, поскольку дилерские центры BMW, очевидно, не проявили к нему интереса из-за его невысокого запаса хода.

Во многих отношениях эти новые электромобили только закладывали основу для BMW iNext, который автопроизводитель рекламирует на протяжении многих лет.

Электрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделе

Немецкий автопроизводитель представил концепт iNext в 2018 году, но лишь сегодня он сообщил, что серийная версия iNext будет анонсирована ??11 ноября. Мероприятие начнётся в 16:00 по московскому времени. Как указано в пресс-релизе, мероприятие пройдёт в онлайн-формате и будет состоять из нескольких частей. В частности, будет показан фильм «Chasing iNEXT» (Погоня за iNEXT), снятый кёльнской компанией btf (bildundtonfabrik) в стиле стримингового сервиса, в котором рассказывается о работе над новым электрокаром разных подразделений.

О новом электромобиле BMW, название которого, скорее всего, будет отличаться от предварительного имени iNext, известно пока немного. Первоначально компания заявила, что его запас хода будет составлять 435 миль (700 км), хотя в прошлом году этот показатель снизили до 360 миль (579 км).

Также ожидается, что BMW iNext будет запущен в производство на заводе компании в Дингольфинге в 2021 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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