Электрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделе

Немецкая компания BMW сообщила о планах представить на следующей неделе серийную версию электромобиля BMW iNext, который она ранее назвала своим ответом американскому автопроизводителю Tesla.

Как отметил ресурс Electrek, с момента выпуска своего первого серийного электромобиля BMW i3 немецкий автопроизводитель крайне медленно развивает это направление.

Первый BMW i3 сошёл с конвейера в 2013 году и лишь недавно компания выпустила электрокары Mini Cooper SE и BMW iX3. При этом компании пришлось пойти на значительные компромиссы. Mini Cooper SE был запущен без новейшей технологии электропривода компании, получив силовую установку в наследство от BMW i3S, а BMW iX3 даже не появится на рынке США , поскольку дилерские центры BMW, очевидно, не проявили к нему интереса из-за его невысокого запаса хода.

Во многих отношениях эти новые электромобили только закладывали основу для BMW iNext, который автопроизводитель рекламирует на протяжении многих лет.

Немецкий автопроизводитель представил концепт iNext в 2018 году, но лишь сегодня он сообщил, что серийная версия iNext будет анонсирована ??11 ноября. Мероприятие начнётся в 16:00 по московскому времени. Как указано в пресс-релизе, мероприятие пройдёт в онлайн-формате и будет состоять из нескольких частей. В частности, будет показан фильм «Chasing iNEXT» (Погоня за iNEXT), снятый кёльнской компанией btf (bildundtonfabrik) в стиле стримингового сервиса, в котором рассказывается о работе над новым электрокаром разных подразделений.

О новом электромобиле BMW, название которого, скорее всего, будет отличаться от предварительного имени iNext, известно пока немного. Первоначально компания заявила, что его запас хода будет составлять 435 миль (700 км), хотя в прошлом году этот показатель снизили до 360 миль (579 км).

Также ожидается, что BMW iNext будет запущен в производство на заводе компании в Дингольфинге в 2021 году.



