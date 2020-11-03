Электромобиль Fiat 500e получил дополнительную дверь и стал доступнее

Fiat представил новую версию электромобиля Fiat 500e, которая в своем названии получила обозначение 3+1. У маленького итальянского электрокара появилась небольшая четвертая дверь.

Электромобиль Fiat 500e получил дополнительную дверь и стал доступнее

Fiat утверждает, что, несмотря на увеличение веса на 30 кг, дополнительная дверь не повлияла на управляемость автомобиля или потребление электроэнергии. Длина Fiat 500e 3+1, как и стандартной трехдверной версии составляет 363
2 мм, ширина - 1683 мм, высота - 1527 мм, а колесная база - 2322 мм.

Покупателям эту новинку предложат в топовой комплектации la Prima с тремя вариантами цвета кузова (Rose Gold, Glacier Blue и Onyx Black).

Электромобиль Fiat 500e получил дополнительную дверь и стал доступнее

В нее входят светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски, хромированная отделка кузова, экокожа для салона, регулируемые передние сиденья, 7,0-дюмовый дисплей приборной панели, 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и полный набор активных систем безопасности.

Запас хода у 500e 3+1 la Prima составляет 320 км. Разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд. Есть возможность быстрой подзарядки батареи.

Электромобиль Fiat 500e получил дополнительную дверь и стал доступнее

Кроме того, у Fiat 500e появилась боле доступная версия за 19 900 евро. У такого электромобиля 70-киловаттный мотор и блок аккумуляторов на 23,8 киловатт-часа.


: Максимов Віталій, Тудей

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