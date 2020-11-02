На Черниговщине прокурор устроил ДТП, погибли два человека

Прокурор за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Утром 2 ноября руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области вблизи пгт Березная совершил смертельное ДТП. Виновник аварии задержан, информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Фото: Офис генпрокурора

Согласно сообщению, прокурор, находясь за рулем автомобиля Acura, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте.

"Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщают в ОГП.

Фото: Офис генпрокурора

В структуру прокуратуры Черниговской области входит пять местных прокуратур. Руководитель одной из них - Менской - летом 2020 года задекларировал приобретение автомобиля Acura TLX 2015 выпуска. Именно такой автомобиль попал в ДТП.

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