В Нидерландах поезд метро от падения с 10-метровой высоты спасла скульптура хвоста кита

Поезд метро в Нидерландах не смог затормозить в конце путей и чуть не упал с большой высоты с моста. Машиниста спасла современная скульптура в виде двух гигантских хвостов кита, на одном из которых завис поезд.

Artful death dodger. Police and fire crews surround scene trying to establish how to release the metro #spijkenisse pic.twitter.com/I36qpxIVK2 — anna holligan ? (@annaholligan) November 2, 2020

Вагоны поезда были пусты, кроме машиниста там никого не было, передает ВВС.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Сообщается, что поезд метро в городе Спийкенисе, неподалеку Роттердама, пробил барьер в конце пути незадолго до полуночи воскресенья, 1 ноября.

"Но вместо того, чтобы упасть с 10-метровой высоты, он драматически завис в воздухе, аккуратно расположившись на огромной скульптуре китового хвоста на станции метро De Akkers", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Отмечается, что машинист сам смог спуститься на землю, он не пострадал. Однако его отправили в больницу на обследование.

Сейчас решается, как осторожно и контролируемо спустить поезд.

Фото: twitter.com

Изготовленная из пластика скульптура под названием "Китовые хвосты" является работой архитектора и художника Маартена Струиса. Ее установили в воде в конце пути в 2002 году.