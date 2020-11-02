В Нидерландах поезд метро от падения с 10-метровой высоты спасла скульптура хвоста кита
Вагоны были пусты. Машинист не пострадал.
Поезд метро в Нидерландах не смог затормозить в конце путей и чуть не упал с большой высоты с моста. Машиниста спасла современная скульптура в виде двух гигантских хвостов кита, на одном из которых завис поезд.
Вагоны поезда были пусты, кроме машиниста там никого не было, передает ВВС.
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
Сообщается, что поезд метро в городе Спийкенисе, неподалеку Роттердама, пробил барьер в конце пути незадолго до полуночи воскресенья, 1 ноября.
"Но вместо того, чтобы упасть с 10-метровой высоты, он драматически завис в воздухе, аккуратно расположившись на огромной скульптуре китового хвоста на станции метро De Akkers", - говорится в сообщении.
Фото: twitter.com
Отмечается, что машинист сам смог спуститься на землю, он не пострадал. Однако его отправили в больницу на обследование.
Сейчас решается, как осторожно и контролируемо спустить поезд.
Фото: twitter.com
Изготовленная из пластика скульптура под названием "Китовые хвосты" является работой архитектора и художника Маартена Струиса. Ее установили в воде в конце пути в 2002 году.