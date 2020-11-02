Ryanair уже потерял более 400 миллионов евро из-за пандемии

Международный лоукостер Ryanair заявил о 226 млн евро убытков во втором квартале этого года из-за пандемии коронавируса. Первое полугодие из-за закрытых границ стоило лоукостеру 411 млн евро. Об этом сообщает dpa, передает Укринформ.

Ryanair уже потерял более 400 миллионов евро из-за пандемии
Фото: eurointegration.com.ua

Сумма убытков

В целом, по словам гендиректора компании Майкла О'Лири, за первое полугодие компания понесла убытки на сумму 411 млн евро из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

Для сравнения, за второй квартал прошлого года Ryanair получил рекордную прибыль в 910 млн евро.

О'Лири считает, что в этом году только 38 млн пассажиров воспользуются услугами ирландского лоукостера. В то же время добавляет, что сейчас очень сложно дать четкий прогноз из-за непредсказуемости ситуации на фоне пандемии и мероприятий правительств по борьбе с коронавирусом.

Сколько потеряла туристическая отрасль

Туристическая отрасль получила убыток в размере $730 миллиардов за 8 месяцев 2020 году в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристической организации ООН.

Отмечается, что эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки 1,5 миллиарда. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.

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  • Украина планирует подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом в 2021 году. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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