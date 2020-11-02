Виновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 лет

Во время ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Виновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 лет
Фото: Київська міська ппокуратура

Виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе неподалеку от Киева Антона Желепу приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"В понедельник, 2 ноября 2020 года, при поддержке публичного обвинения Киевской городской прокуратурой к наказанию в виде 10 лет лишения свободы приговорен водитель, ставший причиной ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, судом в полном объеме поддержана позиция прокурора, и обвиняемый приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Согласно результатам экспертиз, в момент ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Напомним, 12 июля в 5 километрах от Киева произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковые автомобили Hyundai и Mercedes.

Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля «Mercedes-Benz GL 250D», допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль «Hyundai Tucson». В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле «Hyundai Tucson». Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по пути в больницу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за брошенного на Киевщине неизвестным в локомотив камня пострадал помощник машинистаИз-за брошенного на Киевщине неизвестным в локомотив камня пострадал помощник машиниста
В Киеве иномарка въехала в толпу людей: есть погибшие и раненыеВ Киеве иномарка въехала в толпу людей: есть погибшие и раненые
В Киеве строительный кран упал на автомобиль
На Выдубичах в Киеве автобус снес торговую палатку, есть пострадавшие (видео)На Выдубичах в Киеве автобус снес торговую палатку, есть пострадавшие (видео)
Первый штраф — 8500 гривен. Полиции разрешили штрафовать «евробляхи» на месте остановкиПервый штраф — 8500 гривен. Полиции разрешили штрафовать «евробляхи» на месте остановки
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала виновника смертельного ДТП в центре КиеваПолиция задержала виновника смертельного ДТП в центре Киева
Прокуратура просит 10 лет для водителя Мерседеса, совершившего масштабное ДТП под КиевомПрокуратура просит 10 лет для водителя Мерседеса, совершившего масштабное ДТП под Киевом
Перекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТППерекресток под Киевом, на котором регулярно происходят курьезные ДТП
Почему стрелка спидометра замирает после аварии?Почему стрелка спидометра замирает после аварии?
На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)
Пьяный водитель под Киевом протаранил Tesla с ребенком и въехал в маршруткуПьяный водитель под Киевом протаранил Tesla с ребенком и въехал в маршрутку
Американские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над КиевомАмериканские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом
На пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщинуНа пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщину
У фуры, убившей под Киевом пятерых людей, отказали тормоза, - водительУ фуры, убившей под Киевом пятерых людей, отказали тормоза, - водитель
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
Последние новости
Подгружаем последние новости