Виновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 лет

Во время ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе неподалеку от Киева Антона Желепу приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"В понедельник, 2 ноября 2020 года, при поддержке публичного обвинения Киевской городской прокуратурой к наказанию в виде 10 лет лишения свободы приговорен водитель, ставший причиной ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, судом в полном объеме поддержана позиция прокурора, и обвиняемый приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Согласно результатам экспертиз, в момент ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Напомним, 12 июля в 5 километрах от Киева произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковые автомобили Hyundai и Mercedes.

Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля «Mercedes-Benz GL 250D», допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль «Hyundai Tucson». В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле «Hyundai Tucson». Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по пути в больницу.