“Евробляхеры” запланировали на завтра, 3 ноября, масштабную акцию в правительственном квартале

&ldquo;Евробляхеры&rdquo; запланировали на завтра, 3 ноября, масштабную акцию в правительственном квартале

“Евробляхеры” запланировали на завтра, 3 ноября, масштабную акцию в правительственном квартале. Причиной проведения акции организаторы назвали отсутствие уступок со стороны власти в вопросе принятия закона о доступной растаможке. Владельцы автомобилей с регистрацией Евросоюза видят только 2 пути решения проблемы: или нардепы примут закон о доступной растаможке, или судьбу нардепов решит улица.

Об этом KV стало известно из сообщения организаторов акции – ОО “АвтоЕвроСила”. 

“Общественная организация “Всеукраинская общественная организация “АвтоЕвроСила” 3 ноября 2020 года в очередной раз устраивает в правительственном квартале масштабную акцию-требование “За доступную растаможку”. Основанием собрания десятков тысяч людей со всей Украины стало отсутствие уступок со стороны власти в вопросе принятия закона о доступной растаможке, невыполнение обещания со стороны президента Украины пойти навстречу простым людям и дать возможность им растаможить их автомобили по доступным ценам”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что 30 октября 2020 года электронная петиция к президенту “Выполнить обещание, данное своим избирателям и избирателям политической партии “Слуга народа” относительно решения вопроса доступной растаможки и нахождения на территории Украины автомобилей европейской регистрации” набрала необходимые 25 тыс. подписей.

В тот же день состоялась встреча руководителя ОО “АвтоЕвроСила” Олега Ярошевича с советником председателя Офиса президента, во время которой было передано обращение к Офису президента, где, среди прочего, предлагалось провести совместное совещание с нардепами фракции “Слуг народа” и принять общее решение о немедленном включении в повестку дня на заседании комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексного законопроекта о доступной растаможке.

Отмечается, что по состоянию на 2 ноября 2020 года вопрос принятия закона о доступной растаможке и нахождения на таможенной территории Украины автомобилей европейской регистрации не решен. 

Вместе с тем, на прошлой неделе, а именно 28 октября 2020 года, правительство расширило полномочия полиции в части принятия мер по выявлению случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых применены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом, что автоматически, как отмечают активисты, влечет за собой внедрение на дорогах таможенно-полицейского террора водителей, которые ездят на автомобилях европейской регистрации.

“Общественная организация “Всеукраинская общественная организация “АвтоЕвроСила” заявляет, что в ситуации с законом о доступной растаможке видится лишь два выхода из кризиса. Или народные депутаты Украины примут закон о доступной растаможке, или судьбу народных депутатов и их ничтожных решений решит улица”, – также говорится в заявлении.

Общественники отмечают, что второй путь создает дополнительные опасности для государственности, а потому первый путь выхода из кризиса остается безальтернативным.

Фото: 112.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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