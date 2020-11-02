Первый пошел. Укрпошта запускает чартерные рейсы в США (фото)

Укрпошта расширила сеть партнеров и запускает серию чартерных рейсов в США для доставки почтовых отправлений. Об этом компания сообщила в фейсбуке.

Партнеры Укрпошты

В число партнеров Укрпошты вошли авиакомпании Antonov Company и Windrose.

Первый рейс

«Самолет АН-124 „Руслан“ первого чартерного рейса уже приземлился в США . Груз состоял из 125 000 единиц почтовых отправлений украинского малого и среднего бизнеса на сумму более 140 млн грн», — говорится в сообщении.

График рейсов

Укрпошта планирует отправлять чартеры в США раз в неделю. В зависимости от объема груза, будут использоваться самолеты разной конфигурации.

«Из-за карантинных мер доставки авиатранспортом значительно сократились. Мы делаем все, чтобы отмененные рейсы и закрытые границы не влияли на скорость и сроки доставки, а наши экспортеры не получали убытки», – говорится в сообщении Укрпошты.