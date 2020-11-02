За неделю на дорогах Киева зарегистрировали 763 ДТП (инфографика)

За неделю на дорогах Киева зарегистрировали 763 ДТП. За указанный период в дорожных авариях погибли четыре человека, все – пешеходы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-центра КП “Ценрт организации дорожного движения”.

В течение прошлой недели, с 26 октября по 1 ноября, Патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 763 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 670).

В том числе 47 ДТП – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 38).

Погибли четыре человека, все – пешеходы (неделей ранее летальных случаев не было).

Травмированы 59 участников дорожного движения (на позапрошлой неделе – 40), среди них – шестеро мотоциклистов и трое велосипедистов.

Состоялось 26 наездов на пешеходов, из них 9 – на пешеходных переходах.

Фото: соцсети