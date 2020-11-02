2020-11-02
За неделю на дорогах Киева зарегистрировали 763 ДТП (инфографика)
За неделю на дорогах Киева зарегистрировали 763 ДТП. За указанный период в дорожных авариях погибли четыре человека, все – пешеходы.
Об этом
В течение прошлой недели, с 26 октября по 1 ноября, Патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 763 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 670).
В том числе 47 ДТП – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 38).
Погибли четыре человека, все – пешеходы (неделей ранее летальных случаев не было).
Травмированы 59 участников дорожного движения (на позапрошлой неделе – 40), среди них – шестеро мотоциклистов и трое велосипедистов.
Состоялось 26 наездов на пешеходов, из них 9 – на пешеходных переходах.
Фото: соцсети
Сергей Албул, КиевВласть