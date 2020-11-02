Renault больше не разрабатывает новые дизельные двигатели

Компания Renault больше не разрабатывает новые дизельные двигатели. Такое заявление официально сделал исполнительный вице-президент по технологиям французского автогиганта Жиль Ле Борн.

Renault больше не разрабатывает новые дизельные двигатели

Нынешнее поколение дизельных моторов Renault – последнее. Пока в линейке этой компании ещё останутся дизельные автомобили, но через несколько лет их перестанут выпускать.

Конец турбодизелей Renault близок. Он наступит, когда в Европе начнет действовать экологический стандарт Евро-7.

Уже сейчас французы начали постепенно отказываться от использования дизельных силовых агрегатов. Так, например, на европейском рынке больше не будет Captur с мотором 1.5 Blue dCi и Megane с мотором 1.7 Blue dCi. Дизеля не будет даже у купе-кроссовера Arkana.

В каком направлении с силовыми установками будет работать Renault - покажет Megane нового поколения, который появится в 2021 году. Он получит гибридные версии и, видимо, полностью электрическую версию.

Напомним, что Renault оснащает свои автомобили дизельными моторами с 1979 года. Впервые такой двигатель дебютировал в лифтбэке Renault R20.


: Максимов Віталій, Тудей

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