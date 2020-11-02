Открытое небо с ЕС может заработать в 2021 году

Украина планирует подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом в 2021 году. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью НВ.

Открытое небо с ЕС может заработать в 2021 году
Фото: vesti.ua

Договоренности

По словам министра, на последнем саммите с ЕС были достигнуты важные стратегические договоренности для развития европейской интеграции.

«Что касается общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед», – заверил министр.

Безвиз с Великобританией

Также глава МИД рассказал о либерализации визовых отношений с Великобританией. «Полный безвизов с Британией, такой, какой мы имеем сейчас с ЕС, не на повестке дня. А вот либерализацией визового режима, упрощением, оптимизацией визовых процедур МИД непосредственно занимается. Думаю, у нас будет нормальный результат», – подытожил он.

Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала о том, что в Украину будет направлена комиссия для оценки выдачи виз украинцам. При этом власти не спешат менять правила въезда для украинцев. В то же время для граждан Великобритании в Украине действует безвиз.

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