На столичном Виноградаре в результате ДТП машина вылетела на тротуар и сбила подростка (фото, видео)

В субботу, 31 октября, на перекрестке проспекта Свободы и улицы Межевой в Подольском районе Киева между автомобилями Hyundai и Toyota произошло ДТП. В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на тротуар, где в это время стоял 16-летний парень. Подросток госпитализирован с травмами лица.

Об этом KV стало известно из сообщения Киев Оперативный.

“Предварительно, водитель Toyota не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai. В результате столкновения, автомобиль Toyota отбросило в столб и на тротуар, где в это время стоял 16-летний парень, который ожидал "зеленый свет", чтобы перейти улицу”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что водители не пострадали, подросток был госпитализирован.

“Удар пришелся в челюсть – молодой человек потерял зуб и серьезно повредил подбородок”, – сказано в сообщении.

По данному происшествию ведется расследование.

Напомним, в субботу, 31 октября, Шевченковский районный суд избрал меру пресечения водителю Land Rover, который вызвал ДТП со смертью двух людей на Майдане Независимости, в виде круглосуточного домашнего ареста.