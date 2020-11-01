Движение по мосту Патона в Киеве восстановлено (обновлено)

Движение в обоих направлениях было временно ограничено.

Движение по мосту Патона в Киеве восстановлено (обновлено)
Фото: vgorode,ua

В Киеве поступило сообщение о заминировании моста Патона.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

"Движение в обоих направлениях временно ограничено", - сообщили патрульные.

Обновлено

Движение по мосту Патона восстановлено, сообщили в Киевском горсовете.

Напомним, мост Патона “минировали” год назад. Правоохранители задержали 30-летнего киевлянина, мужчина был пьян, когда сообщил ложную информацию о заминировании.

Добавим, уже в этом году, в день местных выборов, 25 октября, поступили анонимные сообщения о минировании 13 избирательных участков в ряде областей Украины. В результате проверки ни одно сообщение не подтвердилось.

В октябре в международном аэропорту "Запорожье" правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета после сообщения о заминировании. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Личность мужчины, который сообщил о "заминировании", установлена. Им оказался местный житель 1969 года рождения. Объяснять свой поступок он отказался.

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