В Киеве строительный кран упал на автомобиль

ЧП произошло на улице Александра Мишуги в микрорайоне Позняки.

В Киеве на стройке на улице Александра Мишуги в микрорайоне Позняки упал кран.

Об этом в соцсети facebook написал Сергей Машовец.

"Упал прямо на авто. Предварительно, вроде бы никто не травмирован", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на месте происшествия заблокировано.

Напомним, в сентябре во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета, пострадала крановщица.

В том же месяце в Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.