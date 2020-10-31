2020-10-31
В Киеве строительный кран упал на автомобиль
ЧП произошло на улице Александра Мишуги в микрорайоне Позняки.
В Киеве на стройке на улице Александра Мишуги в микрорайоне Позняки упал кран.
Об этом в соцсети facebook написал Сергей Машовец.
"Упал прямо на авто. Предварительно, вроде бы никто не травмирован", - говорится в сообщении.
Движение транспорта на месте происшествия заблокировано.
Напомним, в сентябре во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета, пострадала крановщица.
В том же месяце в Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.