Новинка за $7000: стартувало виробництво кросовера Nissan Magnite

Сьогодні на індійському заводі компанії Renault-Nissan стартувала збірка нового кросовера Nissan Magnite. Тут будуть виготовлятися автомобілі для ринків Індії, Індонезії, Шрі-Ланки, Непалу і Південної Африки. Відзначимо, що згідно з останніми даними, Magnite буде повністю повторювати зовнішність свого прототипу.

Винятком в даному випадку складуть фари – їх зроблять більш простими, а також трохи змінені бампери і радіаторна решітка. Новинка орієнтована на індійський ринок, через що довжина кросовера не перевищує чотирьох метрів, тобто не підпадає під податок. При цьому машина має кліренс в 205 мм.

Моторна гамма нового Nissan Magnite включає в себе літровий атмосферник на 72 к.с. і літровий турбомотор на 95 сил. Обидва варіанти будуть пропонуватися з механікою або варіатором. В оснащення новинки увійдуть світлодіодна оптика, мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, акустична система JBL, камери кругового огляду, круїз-контроль і багато іншого.

Перші товарні машини надійдуть до індійським дилерам в грудні 2020 го. Тоді ж, швидше за все, оголосять і цінник, який, за даними місцевих ЗМІ, будуть починатися від 525 тис. рупій ($7000)