ЗАЗ може припинити виробництво російських автомобілів

Виробництво легкових машин на Запорізькому автозаводі, яке відновилось у серпні поточного року, може зупинитися. Це може статися найближчим часом.

АвтоЗАЗ може зупинитися через заборону ввезення в Україну з РФ не лише готових автомобілів, але й комплектуючих до них. Як відомо, саме машинокомплектів, що виробляються в РФ, збирає автомобілі Renault та Lada вітчизняне підприємство.

З ініціативою припинити таке автовиробництво виступив народний депутат Роберт Горват. Про це він повідомив у Facebook.

«Разом із народними депутатами Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Поляк Владіслав ми направили депутатське звернення до Прем’єр-міністра Денис Шмигаль щодо заборони імпорту автомобілів та їх комплектуючих із Російської Федерації.

Кабінет Міністрів України має вжити заходів щодо продовження дії постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації”, та постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1146 “Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації”.

Також ми звернули увагу Прем’єр-міністра на необхідність внесення шасі та кузовів для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701-8705 за товарними позиціями 8706, 8707 згідно з УКТЗЕД (що походять з Російської Федерації) до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України», – пише нардеп.

Таким чином, доля ЗАЗу може вирішитися найближчим часом.

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