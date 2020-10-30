Полиция задержала виновника смертельного ДТП в центре Киева

Мужчина рассказал, что потерял сознание и не мог управлять автомобилем.

Полиция задержала виновника смертельного ДТП в центре Киева
Фото: facebook/Ігор Соловей

Полиция задержала водителя джипа Land Rover, 1954 года рождения, который сегодня на Майдане Незалежности сбил насмерть двух пешеходов и травмировал четырех.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и не мог управлять автомобилем.

"Гражданин Юрий Н. задержан полицией. У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест "Драгер" на месте трагедии не показал наличия алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - сообщил Геращенко.

По его словам, мужчине будет сообщено о подозрении по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более лиц).

Геращенко отметил, что Правила дорожного движения Украины запрещают управлять транспортным средством в болезненном состоянии, а также находящихся под действием лекарственных препаратов.

"Если действительно этот водитель ранее перенес операцию и плохо себя чувствовал, - никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или воспользоваться услугами водителя. А так из-за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо еще здоровых утром людей вынуждены лечиться", - добавил замглавы МВД.

Патрульная полиция Киева также опубликовала видео движения автомобиля. На нем авто сначала медленно движется в сторону Крещатика, цепляет еще одну машину, а затем ускоряется и вылетает в пешеходную зону.

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