В Киеве иномарка въехала в толпу людей: есть погибшие и раненые

Жуткая авария произошла в украинской столице на Майдане Независимости. Как сообщают очевидцы, пьяный водитель на иномарке на большой скорости влетел в остановку, где люди ждали общественный транспорт. Два человека погибли на месте, еще четверо с травмами были госпитализированы.

Об этом сообщает группа в Facebook « Киев оперативный», ссылаясь на информацию полиции Киева .

Согласно предварительным данным киевской полиции, водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. ДТП унесло жизни двух человек, еще четверо с телесными повреждениями были доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Что известно о виновнике дорожно-транспортной аварии: за рулем иномарки находился 66-летний мужчина, правоохранители разбираются в причинах происшествия, вследствие чего был совершен наезд на людей. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, ведется опрос очевидцев.

Позже выяснилось, что водитель авто, совершившего наезд на людей на Майдане Независимости, не находился в состоянии алкогольного опьянения, недавно он перенес операцию на сердце, во время управления авто ему стало плохо.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове футболист совершил масштабное ДТП, в ходе которого были разбиты три машины. Тест показал, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.