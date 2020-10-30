В Киеве на Майдане Незалежности водитель на большой скорости сбил нескольких человек в пешеходной зоне
Сообщается о погибших и пострадавших.
На Майдане Независимости в Киеве водитель легковушки на большой скорости проехал по пешеходной зоне, слетел с лестницы и сбил нескольких человек.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Есть погибшие и серьезно травмированные. Информация о них уточняется. Свидетели с места говорят, что виновник аварии был в состоянии опьянения. Также сообщается, что двое пострадавших не подают признаков жизни.
Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за ДТП в нетрезвом состоянии. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, вводит штрафы за оставление места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.
Кроме того, с 1 июля вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения.