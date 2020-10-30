В Киеве на Майдане Незалежности водитель на большой скорости сбил нескольких человек в пешеходной зоне

Сообщается о погибших и пострадавших.

Фото: facebook/Игорь Соловей

На Майдане Независимости в Киеве водитель легковушки на большой скорости проехал по пешеходной зоне, слетел с лестницы и сбил нескольких человек.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Есть погибшие и серьезно травмированные. Информация о них уточняется. Свидетели с места говорят, что виновник аварии был в состоянии опьянения. Также сообщается, что двое пострадавших не подают признаков жизни.

Фото: facebook/Ирина Литвинова

Фото: facebook/Ирина Литвинова

Фото: facebook/Ирина Литвинова

Фото: facebook/Ирина Литвинова

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за ДТП в нетрезвом состоянии. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, вводит штрафы за оставление места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Кроме того, с 1 июля вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения.

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