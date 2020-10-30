Для Киевщины купили 20 новых автомобилей скорой помощи
КНП "Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" купило 20 новых автомобилей скорой помощи. Цена одного автомобиля составляет почти 2 млн гривен. “Скорые” ООО "Автоспецпром" должно поставить до 25 декабря 2020.
Как стало известно
ООО "Автоспецпром" до 25 декабря 2020 года поставит 20 специализированных автомобилей скорой помощи на базе CITROEN JUMPER тип B по адресу медучреждения – улица Багговутовская, 1 в Киеве. Цена каждого автомобиля по договору составляет 1,96 млн гривен.
Согласно договору, автомобиль должен быть укомплектован средствами для транспортировки пациентов, диагностики, обеспечения дыхательной поддержки, инфузии, мониторинга жизненно важных параметров, реанимации, дезинфекции и очистки, а также медицинской одеждой.
Согласно информации
В открытых источниках цена на базовую комплектацию автомобиля скорой помощи на базе CITROEN JUMPER тип B не представлена.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в государственных закупках ООО "Автоспецпром" заключило 147 договоров на 15,9 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – Объединенное автохозяйство учреждений здравоохранения Полтавской области (
КНП
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* Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" (код ЄДРПОУ: 34002938)
** ТОВ “Автоспецпром” (код ЄДРПОУ: 38183310)
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