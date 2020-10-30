Для Киевщины купили 20 новых автомобилей скорой помощи

КНП "Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" купило 20 новых автомобилей скорой помощи. Цена одного автомобиля составляет почти 2 млн гривен. “Скорые” ООО "Автоспецпром" должно поставить до 25 декабря 2020.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 9 октября 2020 коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" (*) заключило договор с ООО "Автоспецпром" (**) на поставку автомобилей скорой помощи типа В с оборудованием. Цена договора составила 39,2 млн гривен.

ООО "Автоспецпром" до 25 декабря 2020 года поставит 20 специализированных автомобилей скорой помощи на базе CITROEN JUMPER тип B по адресу медучреждения – улица Багговутовская, 1 в Киеве . Цена каждого автомобиля по договору составляет 1,96 млн гривен.

Согласно договору, автомобиль должен быть укомплектован средствами для транспортировки пациентов, диагностики, обеспечения дыхательной поддержки, инфузии, мониторинга жизненно важных параметров, реанимации, дезинфекции и очистки, а также медицинской одеждой.

Согласно информации сайта "Автоспецпром", автомобиль скорой помощи типа В предназначен для проведения мероприятий медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациента на догоспитальном этапе.

В открытых источниках цена на базовую комплектацию автомобиля скорой помощи на базе CITROEN JUMPER тип B не представлена.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО "Автоспецпром" зарегистрировано в 2012 году. Уставный капитал – 25 тыс. гривен. Основной вид деятельности – производство автотранспортных средств. Учредитель – Эмиль и Артем Фисталь. Директор – Светлана Курченко.

По результатам участия в государственных закупках ООО "Автоспецпром" заключило 147 договоров на 15,9 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – Объединенное автохозяйство учреждений здравоохранения Полтавской области ( данные Zакупівлі).

КНП "Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" основано Киевским облсоветом и зарегистрировано в 2006 году. Директор – Оксана Шарко.

Ранее KV сообщала, что Киевская областная клиническая больница на 4 млн гривен закупила аппаратуру для проведения гемодиализа – диализаторов, игл, картриджей и концентратов. Ее поставку будет осуществлять ООО “Диавита” партиями до конца 2020 года.

* Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" (код ЄДРПОУ: 34002938)

** ТОВ “Автоспецпром” (код ЄДРПОУ: 38183310)