«Таврия» и BMW свели воедино: уникальный проект украинских энтузиастов

Уникальную машину создали в Киеве – скромную Таврию превратили в гоночный болид с технической «начинкой» от BMW.

Журналисты программы «Джедаи», выходящей на телеканале 2+2, подготовили сюжет об эксклюзивном авто:

Кастомный автомобиль Руслан подготовил для своего сына-дрифтера. Реализация проекта заняла у энтузиастов без малого 1.5 года. Чтобы машина соответствовала необходимым параметрам, многие элементы пришлось изготавливать самостоятельно. Один лишь каркас обошёлся почти в 2 тысячи долларов (57 тысяч гривен по актуальному курсу).

Кастомная Таврия получила восьмицилиндровый бензиновый мотор объёмом 4.0 литра, который выдаёт 300 лошадиных сил. Ускорение до первой «сотни» занимает ровно пять секунд, а максимальная скорость достигает 260 километров в час. На сегодняшний день болид полностью готов к соревнованиям.