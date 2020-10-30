Установлен новый рекорд полёта в стратосфере

Установлен новый рекорд полёта в стратосфере

Аппарат вылетел в мае 2019 года из Пуэрто-Рико и приземлился в Мексике в марте нынешнего года

Компания Loon является подразделением американского холдинга Alphabet, который включает таких IT-гигантов, как Google, Waymo и других. Она занимается разработкой и запуском стратостатов для предоставления доступа в интернет через LTE в районах со слабо развитой инфраструктурой. Loon применяет свои стратостаты по всему миру — к примеру, в Африке и Южной Америке.

Они запускаются с площадок в американском штате Невада и на острове Пуэрто-Рико, откуда стратостаты перемещаются в нужную точку, используя «попутные» воздушные потоки. Такой подход удобнее, чем разворачивать пусковые площадки в каждом регионе, однако он вынуждает тратить часть времени полёта на перемещение от Северной Америки к месту «работы».

Из-за этого компания долгое время работала над увеличением времени полёта, анализируя износ стенок стратостатов и другие параметры. После исчерпания ресурса работы почти все стратостаты приземляются в заданный район, после чего из забирают специалисты компании. В 2019 году Loom уже установила рекорд продолжительности полета в атмосфере, равный 223 дням, а теперь увеличила его до 312 дней.

Стратостат под номером HBAL703 взлетел с пусковой площадки в Пуэрто-Рико в мае 2019 года, затем отправился в Перу, где три месяца транслировал интернет, после этого совершил кругосветный перелёт в восточном направлении, а затем на протяжении семи месяцев проводил в Тихом океане манёвры для проведения экспериментов по навигации, о которых компания планирует рассказать позже.

На 312-й день стратостат приземлился на парашюте в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Loom отмечает, что на момент объявления о рекорде у неё в штате было почти 100 стратостатов, оснащённых системой автоматического зависимого наблюдения ADS-B, которая также устанавливается на все самолёты, поэтому за перемещениями многих из них можно было наблюдать в онлайн-сервисах вроде Flightradar.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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